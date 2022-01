Pedro Nuno Santos diz que posição sobre a TAP mostra "impreparação" de Rio para ser primeiro-ministro

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, considera que a posição do presidente do PSD, Rui Rio, de dizer que o melhor teria sido deixar falir a TAP, revela "impreparação" para o cargo de primeiro-ministro."Finalmente, Rui Rio veio a jogo dizer o que faria se fosse ele o primeiro-ministro quando a TAP precisou de auxílio público para sobreviver, por causa da pandemia - deixava a empresa falir e abria outra ao lado", começa por referir Pedro Nuno Santos, numa publicação partilhada no Facebook.Felicitando o presidente do PSD pela "coragem" em sair "da posição confortável da crítica", Pedro Nuno Santos considera que Rui Rio dá um "triste exemplo" a quem "não é sério no mundo empresarial" ao propor que a TAP "'enfiasse' um calote a todos os credores, incluindo empresas portuguesas e cidadãos nacionais que tinham obrigações da própria TAP".O ministro defende ainda que a ideia de deixar a TAP e ir abrir outra empresa ao lado não é a solução mais correta para o país, como se verificou em Itália, com o encerramento da Alitália e a abertura da companhia ITA, prescindindo de "57%, dos slots no seu hub", no aeroporto de Roma."O Estado Italiano perdeu os 900 milhões de euros que já tinha injetado na Alitalia e ainda terá de injetar 1350 milhões na nova companhia aérea ITA. Portanto, 2250 milhões de euros para ficarem com uma Alitaliazinha. Portugal continua com uma TAP", argumenta Pedro Nuno Santos.O ministro sublinha que "um homem que pensa assim não pode ser primeiro-ministro" e termina a cumprimentar Rui Rio pela "audácia de dizer o que teria feito", deixando "claro o seu nível de impreparação para o cargo".