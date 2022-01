Rio apresenta mudança, Costa aponta dedo a um PSD "perigoso"

António Costa deu uma novidade no debate com Rui Rio. Está fora de hipótese um diálogo à esquerda. Caso não tenha a maioria absoluta que quer, Costa explicou que só põe duas hipóteses: governar em minoria como António Guterres com acordos parlamentares para que o PSD viabilize orçamentos ou fazer uma eco-geringonça com o PAN. E por quê? Porque António Costa vai insistir no Orçamento que foi

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...