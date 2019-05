Uma preocupação acrescida dado que Portugal "atravessou casos muito graves no setor bancário, com o encerramento de bancos que, pelo caminho, custaram milhões de euros ao contribuintes", assinalou Nuno Melo, que prometeu voltar ao assunto no jantar-comício de hoje, em Crestuma, onde também discursam o mandatário nacional, António Lobo Xavier, e a líder do partidos, Assunção Cristas.



E citou os números, a começar com as "injeções de sete mil milhões BPN, cinco mil milhões na CGD e mais cinco mil milhões no Novo Banco".



O Banco Central Europeu (BCE) fez várias críticas à proposta de lei do Governo para a supervisão financeira, referindo incompatibilidades com o sistema europeu de bancos centrais, aumento de pressão política e pouca clareza na proposta.



No parecer a que a Lusa teve acesso, e noticiado pelos jornais Observador e Expresso, o presidente do BCE, Mario Draghi, escreve que "a disposição relativa à designação do governador, de entre um dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal (BdP) durante o seu mandato não é compatível com o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC)".



Ao fim da tarde, no Porto, foi apresentado o livro de Nuno Melo "Direito de Oposição", que reúne crónicas do eurodeputado publicadas no JN desde 2015, ano das eleições legislativas que resultaram no Governo minoritário do PS, com o apoio dos partidos de esquerda, BE, PCP e PEV.



A obra foi apresentada pelo advogado e ex-jornalista Nuno Cerejeira Namora que o descreveu como "um livro de combate, escrito por um guerrilheiro de direita".



O próprio Nuno Melo prefere considerar-se como um "combatente de direita", da "direita da tolerância".



Mas admitiu ser mais difícil fazer uma afirmação de um político de direita do que de esquerda e reclamou para si o direito de poder afirmar as suas posições com a mesma liberdade "das irmãs Mortágua", do BE, uma das quais, Mariana Mortágua, também assina uma coluna de opinião no JN.

