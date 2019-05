Quem são os 21 deputados que vão para o Parlamento Europeu

Mais de 12 horas depois do fecho das urnas em Portugal, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna ainda não distribuiu oficialmente todos os mandatos pelos partidos que concorreram às eleições europeias. Contudo, numa nota, revela todos os eleitos pelos seis partidos.

O PS ganhou as eleições com 33,38% dos votos e por isso elegeu o maior número de eurodeputados. Os socialistas vão ter nove representantes no Parlamento Europeu, mais um do que atualmente. Isabel Maria Estradas Carvalhais fica assim de fora.

Já o PSD obteve o pior resultado de sempre em eleições europeias (21,94% dos votos), mas mantém o mesmo número de eurodeputados (seis) eleitos em 2014.

O Bloco de Esquerda assume-se como a terceira força política (9,82%), elegendo dois deputados, o que permite ao partido de Catarina Martins duplicar a presença em Estrasburgo.

A CDU foi um dos derrotados da noite (6,88%), já que apesar de eleger dois deputados, fica com menos um do que em 2014 (tinha conseguido 3 em 2014). Sandra Brito Pereira foi a última eurodeputada a ser eleita.

O CDS também teve um resultado negativo (6,19%), apesar de manter o número de deputados eleitos (apenas o cabeça de lista Nuno Melo).

Já o PAN foi uma das surpresas da noite eleitoral (5,08%), elegendo um eurodeputado (Francisco Guerreiro) pela primeira vez.



