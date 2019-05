Europeias: Vencedores e vencidos

Costa ganha referendo ao Governo, Bloco reforça e PAN estreia-se





O secretário-geral socialista fez das europeias um referendo ao Governo e, como tal, saiu vencedor. O PS reforça a representação em Estrasburgo, consegue uma vitória por mais do que o "poucochinho" de 2014, e ganha gás para as legislativas de outubro.



A cabeça de lista bloquista foi a candidata mais empenhada em discutir a Europa e foi premiada por isso. Depois do mau resultado de 2014, Marisa Matias teve uma boa votação nas presidenciais e agora confirma ser uma das figuras de proa do Bloco de Esquerda.



O líder do PAN (a par do cabeça de lista Francisco Guerreiro) é um dos vencedores da noite eleitoral. Depois da estreia na Assembleia da República, agora estreia-se no Parlamento Europeu. Resultado mostra que o PAN tem condições para se afirmar como um dos partidos do sistema.

Rangel perde com empurrão de Rio, CDU e CDS ficam aquém do objetivo





O líder do PSD e o cabeça de lista às europeias saem derrotados. Rui Rio ajudou a quebrar a dinâmica de crescimento nas sondagens com o recuo na crise dos professores. Paulo Rangel foi penalizado por isso e pela campanha demasiado centrada em ataques.