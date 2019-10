Morais Sarmento: A tendência “é de bipolarização” e “não há qualquer derrota histórica”

20:37

David Justino: “O excesso de triunfalismo pode ser pouco avisado”

O PSD saudou o PS "pela vitória que as projeções anunciam", num "reconhecimento factual relativamente ao cenário central que as projecoes permitem concluir", mas não deixou de "chamar a atenção que o excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado".

A primeira reação do PSD às projeções de resultados para estas legislativas chegou 20 minutos depois das oito da noite e de as televisões anunciarem que o PS deverá ganhar as eleições, ainda que sem conseguir uma maioria, ou seja, tendo de governar ou com o PCP ou com o Bloco de Esquerda.

O PS pode ter "entre 33% e 40%" e "se se aproximar mais dos 34% será uma pequena vitória, se se aproximar mais dos 40% será grande vitoria", avaliou Davis Justino. Já o PSD, se se aproximar mais dos 24%, "não nos compensa, mas se se aproximar dos 31%, então é algo que nos deixa um reconhecimento por parte do eleitorado", frizou.

"O resto da noite ainda nos vai esclarecer", rematou, lembrando que o partido registou um "aumento significativo" face aos valores das sondagens no início da campanha.

"Vamos aguradar mais algum tempo, as margens ainda são muito grandes" e além disso, "esta é uma noite em que todos ganham e nós não queremos assumir essa figura um pouco ridicula", acrescentou.

Apesar de se dispor a esperar, Justino não deixou de rematar, felicitando o PS e desejando "que possa servir o país como nós desejariamos servir também".