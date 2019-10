Rui Rio continua "em ponderação" e não anunciará qualquer decisão publicamente na quarta-feira

A Comissão Política Nacional do PSD vai reunir-se na próxima quarta-feira, mas o presidente do partido não falará ainda publicamente sobre o seu futuro político e continua "em ponderação", disse à Lusa fonte oficial social-democrata.

Segundo a mesma fonte, Rui Rio não falará à comunicação social no final da reunião da Comissão Política Nacional - marcada para as 15:00 na sede nacional do PSD, em Lisboa -, nem está, por enquanto, prevista qualquer declaração de outro dirigente social-democrata.