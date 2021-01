Marcelo reforça votação face a 2016. Ana Gomes "segura" Ventura por menos de 45 mil votos

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República à primeira volta, tal como todas as sondagens indicavam. Mas o chefe de Estado, que alcançou agora 60,70%, aumentou em mais de oito pontos percentuais face aos 52% com que foi eleito em 2016. E, mais relevante, conquistou mais 122.247 votos do que há cinco anos.Já Ana Gomes conseguiu um dos seus objetivos: ficar à frente de André Ventura. Mas a militante socialista obteve apenas 12,97%, o que corresponde a pouco mais de 541 mil votos. Isso significa que a diferença para o líder do Chega, que alcançou 11,90%, foi de um pouco menos de 45 mil votos.Mais. André Ventura foi o segundo candidato mais votado em 11 dos círculos eleitorais, perdendo para Ana Gomes apenas em Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Açores.João Ferreira, candidato apoiado pelo PCP, alcançou a quarta posição, recolhendo 4,32%. No entanto, ficou atrás de André Ventura em todo o Alentejo e em Setúbal, tradicionais bastiões comunistas.Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, foi, sem margem para dúvidas, a maior derrotada da noite eleitoral. Repetindo a candidatura de 2016, Marisa Matias perdeu mais de 300 mil votos e baixou dos 10,12% de há cinco anos para 3,95%.Tiago Mayan Gonçalves, candidato com o apoio da Iniciativa Liberal, alcançou 3,22% e ficou a cerca de 30 mil votos de Marisa Matias.Por último, Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, obteve 2,94%, abaixo dos 3,28% de 2016. E também recuou no número de votos, com menos quase 30 mil votos.