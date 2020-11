Presidenciais: João Ferreira desafia Marcelo a assumir candidatura "quanto antes"

Leia Também Candidato presidencial João Ferreira sobe à Comissão Política do PCP

João Ferreira, candidato comunista às presidenciais, acredita, como os "todos" os portugueses, que Marcelo Rebelo de Sousa será recandidato, mas desafiou-o hoje a dizê-lo "quanto antes", por "uma questão de transparência"."Já todos perceberam o que ele vai fazer. Não há nenhum segredo a esse respeito no país. Acho que o país ganharia se essa condição já tivesse sido assumido ou que o fosse quanto antes", afirmou o eurodeputado e candidato apoiado pelo PCP, à margem de uma reunião com a Federação Distrital dos Bombeiros de Lisboa, em Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira.Se e quando o fizer, sublinhou, não se coloca qualquer questão de incompatibilidade entre uma candidatura e o exercício do cargo de Presidente da República.Assim, a "a clarificação da sua condição de candidatura ajudava a trazer uma certa transparência até ao debate, que é importante que não passe ao lado destas eleições", já agendadas para daqui a menos de dois meses, em 24 de janeiro de 2021, afirmou ainda.