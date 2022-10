Primeiros resultados: Lula ganha eleições no Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva é o vencedor das eleições presidenciais do Brasil, realizadas este domingo, a confirmarem-se os primeiros resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral após o encerramento do ato eleitoral às 17h00 de Brasília (21h00 em Portugal continental).



Os primeiros dados dão 51% a Lula, enquanto o atual presidente, Jair Bolsonaro, deverá alcançar o segundo lugar com 36%. A chamada terceira via política, nomeadamente de Simone Tebet, não será alternativa (fica-se pelos 5% dos votos) e o Brasil continuará polarizado.

Leia Também Brasil/Eleições: Uma urna impugnada em Lisboa por voto duplo de cidadão e duas outras substituídas

Estes são os primeiros dados e constituem apenas uma tendência. Tratam-se sobretudo de resultados apurados nas zonas sul do Brasil e no extremo norte, ou seja as áreas menos populosas do Brasil.



Os números das eleições são à imagem de um país do tamanho de um continente: além dos 11 candidatos presidenciais, concorrem ainda 224 a governador, 243 ao senado, 10.630 a deputado federal, 16.737 a deputado estadual e 610 a deputado distrital, nos 27 estados (contando com o Distrito Federal) no país.



Dos mais de 29 mil candidatos, 1.323 procuram a reeleição.



Caso nenhum dos candidatos presidenciais ultrapasse 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 30 de outubro.



* Com Lusa