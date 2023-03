Ações da Seagen chegam a máximos de 2020 após ser comprada pela Pfizer

A Pfizer fechou esta segunda-feira um acordo para comprar a Seagen por 43 mil milhões de dólares (40,06 mil milhões de euros, ao câmbio atual).



Este contrato vai adicionar à carteira da empresa liderada por Albert Bourla quatro tratamentos aprovados pelas autoridades norte-americanas para combater o cancro, os quais registaram um total de vendas anuais de dois mil milhões de dólares (1,86 mil milhões de euros).

Leia Também Wall Street termina dia com ganhos ligeiros depois de semana mais amarga do ano

A oferta da Pfizer representa um prémio de 32,7% acima do preço das ações da Seagen no fecho da sessão da passada sexta-feira, segundo as contas da Reuters. Para concluir a operação falta a luz verde do regulador norte-americano.

Durante a apresentação do negócio, através de videoconferência, a Pfizer afirmou que espera concluir a operação entre o final de 2023 e o início de 2024.





Para Albert Bourla esta é uma aquisição estratégica já que transporta a farmacêutica para uma área de mercado "que é mais protegida do ponto de vista regulatório, das patentes e da dinâmica de mercado".

Atualmente, o portefólio da empresa já conta com 24 tratamentos aprovados para combater as doenças oncológicas. A farmacêutica com sede em Nova Iorque acredita que este acordo aliado a outros já assinados pode contribuir para a geração de uma receita combinada de 20 mil milhões de dólares em 2030.

Recentemente a empresa comprou a Global Blood Therapeutics por 5,4 mil milhões de dólares, a fabricante de medicamentos para as enxaquecas Biohaven Pharmaceutical Holding por 11,6 mil milhões e e a Arena Pharmaceuticals por 6,7 mil milhões.



Durante a sessão desta segunda-feira, os títulos da Seagen escalam 15,22% para 198,88 dólares, alcançando máximos de 18 de dezembro de 2020. Já as ações da Pfizer valorizam 1,47% para 39,97 dólares.