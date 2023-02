Wall Street termina dia com ganhos ligeiros depois de semana mais amarga do ano

32.889,09

3.982,24

11.466,98

Leia Também Lisboa encerra no verde. Semapa em máximos desde maio antes de mostrar contas

Wall Street encerrou a sessão com ganhos ligeiros, alimentados pela procura de alguns investidores por ações com avaliações mais baratas, um movimento conhecido em inglês como "buy the dip".Este movimento ocorre depois de os três principais índices norte-americanos terem terminado a sessão de sexta-feira a registar a pior semana deste ano, com a negociação a ser influenciada pela antecipação do caminho a seguir pela Reserva Federal norte-americana em relação a política monetária.O industrial Dow Jones somou 0,22% parapontos, enquanto o S&P 500 arrecadou 0,31% parapontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,63% parapontos.Os investidores estiveram a reagir aos mais recentes dados macroeconómicos, em concreto, relativos à indústria. As encomendas de bens duradouros caíram, registando a queda mais acentuada desde abril de 2020. Porém, ao excluir o equipamento de transporte, as encomendas de bens duradouros subiram mais do que o esperado.O dia serviu ainda para digerir as mais recentes declarações de Philip Jefferson, membro da Fed, o qual salientou que é necessário manter uma política monetária restritiva para combater a inflação.No mercado de derivados, em concreto de futuros, os investidores apontam para que a taxa dos fundos federais alcance o pico de 5,4% em setembro.Os investidores estiveram atentos às ações da Seagen, as quais subiram 10,40% com a notícia de que a Pfizer está em conversações com a farmacêutica para adquirir um estudo de uma terapia contra o cancro. Já a Pfizer caiu 2,32%Por sua vez, empresa ferroviária norte-americana Union Pacific subiu 9,36%, depois de anunciar que o seu líder, Lance Fritz, vai abandonar o cargo, depois de o "hedge fund" Soroban Capital Partners ter pedido a sua saída.