A decisão de suspender temporariamente as relações institucionais com a Ordem vincula só o secretário de Estado, Francisco Ramos, segundo o gabinete da própria ministra da Saúde.

posições assumidas pela bastonária da OE, Ana Rita Cavaco "em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à greve 'cirúrgica' - a Lusa contactou o gabinete de Marta Temido que esclareceu que

O Negócios voltou a contactar o gabinete da ministra para tentar esclarecer esta situação e a resposta não deixou margem para dúvidas:

Afinal, o Ministério da Saúde não cortou relações com a Ordem dos Enfermeiros (OE). A decisão de suspender temporariamente as relações institucionais vincula só o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos.Na sequência do comunicado divulgado ao final desta manhã pelo gabinete da ministra a anunciar o corte de relações - na sequência daa decisão vincula apenas o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.a decisão e comunicado são do gabinete do secretário de Estado. A decisão foi comunicada e partilhada pelo secretário de Estado com a bastonária OE na reunião desta manhã. Nada mais a acrescentar sobre o assunto".Confirma-se assim que este corte inédito de relações não irá abranger o Ministério mas só um dos seus principais responsáveis.

No comunicado divulgado ao final da manhã, o gabinete de Marta Temido escreve que "o secretário de Estado considera não existirem condições para dar continuidade às reuniões regulares com a Ordem dos Enfermeiros, dado que a sua bastonária tem extravasado as atribuições da associação profissional que representa". O mesmo comunicado referia ainda que "esta suspensão temporária não colocará em causa as relações entre o Ministério da Saúde e os profissionais de enfermagem".



Em declarações à agência Lusa, a bastonária dos Enfermeiros disse que a decisão lhe foi comunicada durante uma reunião de trabalho que estava marcada, tendo outros assuntos em agenda, como a substituição de enfermeiros nos serviços.

Ana Rita Cavaco salientou que o secretário de Estado lhe disse que se tratava de uma posição pessoal, mas que na segunda-feira também o gabinete da ministra da Saúde cancelou uma reunião marcada com a Ordem para dia 12 deste mês.



"Insisti várias vezes para rever a posição, porque nestas posições não há lugares a estados de alma nem a questões pessoais. Estamos todos a cumprir uma missão e o que está em causa é o país", afirmou a bastonária.

O Estado e o interesse público são sempre melhor servidos quando se evitam os 'estados de alma'...".





Coincidência ou não, esta foi precisamente a expressão utilizada pelo ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, num comentário enigmático na sua página do Facebook: "