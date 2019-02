PS quer saber que dinheiro paga a greve dos enfermeiros

Os socialistas querem a "clarificação da forma de financiamento" da "greve cirúrgica" dos enfermeiros que está em curso desde a semana passada nos blocos operatórios de sete unidades hospitalares, provocando o adiamento de centenas de cirurgias programadas. Segundo o Público desta quinta-feira, o Grupo Parlamentar do PS quer "saber quem paga e como paga" este protesto, pelo que vai "desenvolver todas as ações necessárias à obtenção dessa clarificação perante o país".

É "dever" do partido "questionar a origem das centenas de milhares de euros que estão a circular sem rastreio público", escreve o jornal, citando Tiago Barbosa Ribeiro, coordenador dos socialistas na Comissão Parlamentar de Trabalho.

A greve dos enfermeiros, recorde-se, tem estado a ser financiada através de uma plataforma de crowdfunding, o que é inédito em Portugal, e o Ministério da Saúde anunciou já que está a avaliar "a licitude do financiamento colaborativo".

O fundo solidário recolheu mais de 360 mil euros para financiar a primeira greve (nos últimos 40 dias de 2018) e cerca de 424 mil para a segunda - que decorre até ao final deste mês.

No total já vai em mais de 784 mil euros, sendo que os enfermeiros já tiveram de pagar cerca de 72 mil euros à plataforma PPL, na qual foram criadas as campanhas de angariação. Segundo o Correio da Manhã de hoje, com este financiamento o Estado também lucra, uma vez que a plataforma, por seu turno, entrega aos cofres do Estado cerca de 13.528 euros de IVA.

Os enfermeiros estão cada vez mais de candeias às avessas com o Governo e têm recebido críticas também da Ordem dos Médicos mas prometem não baixar os braços e insistir na greve. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro foram adiadas 645 cirurgias, das 1133 que estavam programadas para aquele período.