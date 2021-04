António Costa quer "posição coordenada" na UE para a vacina da AstraZeneca

não foi possível confirmar uma relação entre "fatores de risco específicos, tais como a idade, género ou historial médico de coágulos, já que os eventos foram relatados entre todas as idades, homens ou mulheres".

Perante o parecer da EMA, António Costa manifestou interesse numa posição alinhada entre os estados-membros no que toca às recomendações da vacina. Na Alemanha, por exemplo, a vacina não é administrada a pessoas com menos de 60 anos. Uma situação semelhante decorre no Canadá, onde a vacina não é administrada a ninguém com menos de 55 anos. Enquanto isso, no Reino Unido debate-se a hipótese de não aplicar a pessoas com menos de 30 anos.Para isso, e para que os estados-membros tomem uma decisão unificada - adiantou António Costa -, foi convocada, também para esta quarta-feira, uma reunião de emergência entre ministros da saúde, que começa às 17h. Marta Temido deve falar com aos jornalistas pouco depois do final da mesma.