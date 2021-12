Casos confirmados de ómicron em Portugal passam a 19

Já são 19 os casos confirmados da variante ómicron em Portugal, mas poderão ser mais. Todos ligados à equipa do B-SAD.A diretora-geral de saúde admitiu em entrevista à RTP3 que, dos 24 casos positivos no clube, já se sabe que 19 são da mais recente variante da doença. Aguarda-se ainda pela sequenciação genética dos restantes cinco elementos, que está a ser feita pelo Instituto Ricardo Jorge.Questionada sobre o elevado número de casos com ómicron no país, Graça Freitas justifica com a elevada taxa de testagem.