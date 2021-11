DGS vai testar jogadores envolvidos no jogo entre B SAD e Benfica. É preciso "apertar a malha", diz Graça Freitas

Em declarações à TSF, Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, esclarece que os casos identificados com a nova variante ómicron não foram identificados apenas em jogadores do B SAD mas também entre membros do “staff” do clube.

