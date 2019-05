Concorrência abre processo de investigação à compra do Grupo HPA

O Grupo Hospital Particular do Algarve adquiriu o Hospital São Gonçalo de Lagos e a Autoridade da Concorrência admite que operação pode resultar em "entraves significativos" à concorrência efetiva no mercado da região.

A Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação "aprofundada" à aquisição do Hospital São Gonçalo de Lagos (HSGL) pelo Grupo Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA).



De acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira, 22 de maio, a AdC tomou esta decisão por suspeitar que a referida "operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve, bem como de serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das unidades clínicas do HSGL".





"A operação de concentração em causa já se encontra implementada desde finais de 2017, tendo o Grupo HPA procedido à sua notificação a 9 de novembro de 2018, na sequência de processo de averiguação instaurado pela AdC" ,refere o comunicado.