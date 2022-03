Concurso para técnicos do INEM ficou com dois terços das vagas por preencher

O concurso do INEM para recrutar técnicos de Emergência Pré-Hospitalar para as ambulâncias e centrais apenas preencheu 54 das 178 vagas disponíveis, o equivalente a uma fatia de 30%. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias e é apontada como um sinal de preocupação no setor, dadas as dificuldades não só em recrutar, como em reter profissionais, que consideram a carreira pouco atrativa.

A lista final dos que chegaram ao final do concurso foi conhecida ontem e o INEM, segundo revelou ao Jornal de Notícias, preparar agora um novo concurso para 125 profissionais, numa nova tentativa de resolver estas lacunas. A taxa de abandono registada anualmente ronda os 30%.

Os problemas que afetam a carreira e a tornam desmotivadora para estes técnicos de saúde têm a ver com ordenados baixos e próximos do salário mínimo, realização de muitas horas extraordinárias e deslocações para longe de casa, além dos muitos atrasos nos módulos de formação que estão previstos.