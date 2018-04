Convenção Nacional vai definir "Agenda para a Década" e quer Pacto na Saúde

As ordens profissionais e várias associações e instituições da área da saúde, públicas, privadas e do sector social, vão organizar uma convenção nacional em Junho para definir uma "Agenda para a Década", documento este que será apresentado a todos os responsáveis políticos com o objectivo de ser celebrado um Pacto na Saúde.





Falando na apresentação da Convenção, que se realizará nos dias 7 e 8 Junho na Culturgest, em Lisboa, com o alto patrocínio do Presidente da República, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, salientou que o principal objectivo é "definir linhas de orientação e apresentar uma Agenda que possa ser útil aos portugueses".