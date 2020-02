ovid-19. A vítima é um chinês, com 80 anos, que chegou da China e estava internado desde o final de janeiro, uma informação que foi confirmada pela ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn.

O homem, da província de Hubei, terá chegado a França a 16 de Janeiro e foi internado a 25 de Janeiro. A filha da vítima, de 50 anos, também está infetada com o vírus e segue internada. Segundo a informação divulgada pela ministra, esta trata-se da primeira vítima provocada pelo coronavírus fora da Ásia, que já fez mais de 1.500 mortes na China.

Já os EUA vão evacuar os cidadãos americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que está de quarentena a largo do Japão, devido à identificação de casos a bordo do navio. Segundo as últimas informações avançadas já foram contabilizados 285 casos de pessoas infetadas.

Os dados mais recentes partilhados pela Comissão de Saúde Nacional na China adiantou que há 2.641 novas infeções confirmadas, aumentando o número de pessoas com o vírus para 66.500. De modo a controlar o contágio, as autoridades chinesas apertaram as medidas de quarentena em Whan, a cidade onde começou o coronavírus.