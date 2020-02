Português com coronavírus confirmado

As autoridade japonesas confirmaram este domingo, 23 de fevereiro, que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.





Adriano Maranhão, de 41 anos, está isolado no cruzeiro Diamond Princess no Japão há mais de duas semanas.