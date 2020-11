Costa recusa idosos como última prioridade na vacinação "porque as vidas não têm prazo de validade"

Antes ainda da reação do líder do Governo, o ministério tutelado pela ministra Marta Temido havia já enviada uma nota às redações em que esclarece que "a estratégia de vacinação contra a covid-19, em preparação pela DGS, ainda não foi discutida com o Ministério da Saúde, nem validada politicamente".



"As informações vindas a público estão incluídas num documento meramente técnico e são parcelares e desatualizadas", conclui o comunicado do Ministério da Saúde.



A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC) foi criada a 4 de novembro e tem reunião prevista para esta sexta-feira. A recomendação preliminar apontava à vacinação de cerca de 750 mil pessoas no total dos três grupos prioritários propostos, segundo escreve o Público.



Marta Temido assegurou recentemente que "o Governo está a preparar tudo para poder ter a distribuição da primeira vacina em Janeiro". Esta semana, a ministra da Saúde excluiu qualquer risco de o país não estar preparado para o momento em que chegue a futura vacina contra a covid-19 e garantiu que a distribuição da mesma será feita por "populações em função de grupo etário, de exposição a fatores profissionais de maior risco e também da sua imprescindibilidade para a segurança geral".



Já depois do verão, o Governo assegurou que toda a população teria acesso à vacina contra a gripe, no entanto não se verificou o acesso generalizado prometido.