Donativos a hospitais dão benefícios fiscais até ao fim do ano

O Governo decidiu estender até ao final do ano os benefícios fiscais para as entidades que realizem doações ao Serviço Nacional de Saúde, mais exatamente aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ou entidades hospitalares dos serviços regionais que tenham a natureza de EPE. A medida foi tomada no início da pandemia, mas caducou a 31 de outubro, tendo agora sido renovada por despacho do secretário de Estado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...