Farmacêutica norte-americana vai instalar centro de serviços em Lisboa e contratar 200 pessoas

Sediada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a farmacêutica Organon arrancou recentemente com a sua operação no mercado português, onde conta atualmente com uma equipa de seis centenas de pessoas.



Um efetivo que vai mais do que quadruplicar no próximo ano face à decisão da Organon de instalar em Lisboa o seu novo "Global Shared Services Centre", que irá fornecer serviços globais de apoio à operação da farmacêutica à escala global, incluindo finanças, recursos humanos e "procurement".

"O Global Shared Services Center abrirá oficialmente em meados de 2022 e espera-se que esteja completamente operacional em 2023. Por essa altura, o centro irá empregar aproximadamente 200 profissionais, que desempenharão serviços para mais de 50 países em todo o mundo, em diversas línguas", avança a Organon, em comunicado enviado às redações, nesta segunda-feira, 8 de novembro.

"Lisboa oferece uma força de trabalho altamente qualificada composta por profissionais locais e internacionais e suportados por universidades de referência", sendo que "este centro irá contribuir grandemente para que a Organon consolide e transforme importantes funções, otimizando a operação de suporte e apoiando a missão da Organon de entregar medicamentos e soluções terapêuticas verdadeiramente impactantes", enfatiza Vittorio Nisita, head of global business services da multinacional.

Para a Organon, a decisão de instalar o centro em Lisboa "reforça o compromisso da empresa com o país", com a companhia a tornar-se " uma das maiores empresas farmacêuticas em Portugal, em número de colaboradores".

Somando os 60 profissionais da subsidiária portuguesa do grupo norte-americano, com a abertura do seu centro de serviços em Lisboa "a Organon poderá chegar a empregar mais de 250 pessoas em Portugal", remata a empresa.

A Organon, que resultou de um "spin off" da MSD, operação concluída em junho passado, está focado exclusivamente na saúda da mulher, em áreas como a contraceção e fertilidade, cancro da mama, cardiovascular, respiratória, dermatologia e sistema nervoso central, apresentando um portfólio de mais de 60 medicamentos.

Emprega aproximadamente nove mil pessoas e está presente em mais de 140 países.