Fundação Champalimaud recebe 50 milhões para novo centro dedicado ao cancro do pâncreas

A Fundação Champalimaud recebeu 50 milhões de euros da família dos fundadores da Danone para a construção de um centro de pesquisa e tratamento do cancro do pâncreas, anunciou hoje a presidente da instituição.

O novo centro será construído no terreno situado ao lado do actual edifício da Champalimaud, em Lisboa, e a sua abertura está prevista para Outubro de 2020, dez anos depois da inauguração do "Centro Champalimaud para o Desconhecido".

Segundo a Fundação, "é a primeira vez que uma família estrangeira confia a uma instituição filantrópica portuguesa uma responsabilidade desta natureza".