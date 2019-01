Segundo confirmou à Lusa o próprio presidente da administração do hospital Santa Maria, o governo decidiu substituí-lo.

Até ao momento ainda não se sabe quem será o substituto de Carlos Martins.

O Governo vai substituir o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, confirmou hoje o próprio à agência Lusa.O mandato de Carlos Martins tinha terminado a 31 de dezembro e hoje o responsável soube que vai ser substituído à frente da administração dos Hospitais Santa Maria e Pulido Valente."Encaro isto com naturalidade. Foram seis anos desta casa que vai marcar a minha vida para sempre e tenho o maior orgulho de ter servido esta instituição", afirmou Carlos Martins à Lusa.