José de Mello Saúde assume gestão da clínica da União Mutualista do Montijo

A associação aprovou em dezembro um orçamento, de mais de sete milhões de euros, garantindo a sobrevivência da instituição com 146 anos e cerca de 240 colaboradores, que recorreu a um Processo Especial de Revitalização, pois devido a um passivo de 10 milhões de euros tinha em causa a sua continuidade.

Uma das principais decisões foi a cedência de exploração do centro clínico da União Mutualista, com a associação a garantir que vai manter os serviços para todos os associados, processo que agora foi formalizado.

"Acredita a direção que a decisão que levou a esta parceria com a José de Mello Saúde garante, no futuro, um melhor serviço à comunidade, fruto da experiência e reconhecida competência da CUF, ao mesmo tempo que liberta a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição de uma valência em que a necessidade de investimento é constante", refere em comunicado enviado à Lusa.

A associação garante que a "qualidade dos serviços e todos os benefícios contratualizados" são garantidos aos mais de 3.600 associados existentes.

O documento acrescenta que esta decisão vai assegurar um maior equilíbrio na sua exploração e a continuidade de todos os recursos humanos atuais que, tal como a clínica, passarão a integrar a José de Mello Saúde aquando da abertura da futura unidade CUF Montijo em 2020.

As equipas de ambas as instituições, lideradas por Pedro Santos, presidente da UMNSC, e Nuno Oliveira, Administrador da CUF, confirmaram a parceria numa cerimónia em que foram assinados o "Contrato de Prestação de Serviços de Gestão da Clínica" e o "Acordo sobre os Benefícios dos Associados da UMNSC junto da Futura Nova Unidade CUF Montijo".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria feita com a José de Mello Saúde e, cada vez mais, com a certeza de que tomámos a opção certa para a associação e para todos os seus associados", disse Pedro Santos, citado no comunicado.

A União Mutualista Nossa Senhora da Conceição é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos que trabalha nas áreas da ação social e da saúde, com diversos serviços, como creche, lar, clínica, farmácia ou apoio domiciliário.