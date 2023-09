Lacerda Sales é o novo alto-comissário da Convenção Nacional de Saúde

O deputado socialista António Lacerda Sales foi o escolhido para liderar a Convenção Nacional de Saúde e sucede ao atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro.Lacerda Sales, que esteve responsável pela presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, é médico ortopedista de profissão e assume agora a frente de um órgão que serve de plataforma de diálogo entre os parceiros da saúde e os cidadãos.Em comunicado, a organização destaca a "vida dedicada à causa pública" do médico e político e o serviço como "integrante de missões humanitárias".António Lacerda Sales também já teve um papel ligado à saúde no Executivo tendo desempenhado o cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde até setembro do ano passado. Na altura, demitiu-se no seguimento da polémica saída da então ministra da Saúde, Marta Temido.