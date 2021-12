Lusíadas com novo senhorio francês e na mira de espanhóis

O grupo francês Icade Santé entrou em grande no mercado português com um investimento de mais de 200 milhões. Do país vizinho surgem notícias de que a UnitedHealth colocou à venda o grupo Lusíadas e há espanhóis interessados.

