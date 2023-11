Lusíadas Saúde compra clínicas Dr. Well’s à Sonae

As clínicas Dr. Wells vão mudar de dono, passando do universo Sonae para o da Lusíadas Saúde.Questionada pelo Negócios, a empresa não revelou o valor do negócio.Em comunicado, a companhia que no início foi ano foi adquirida pelos franceses da Vivalto Santé escreve que assinou um contrato "com vista a aquisição de 100% da rede de Clínicas Dr. Well’s, da MC do Grupo Sonae, especializada na prestação de cuidados nas áreas da saúde oral, estética e cirurgia plástica"."Com esta operação, a Lusíadas Saúde reforça a sua aposta no mercado da medicina dentária, onde as 22 clínicas da marca Dr. Well’s passam a integrar a oferta da rede Lusíadas, que contará com mais de 30 unidades em todo o país e chegará a novos distritos, como por exemplo Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra ou Leiria.A opção vai ao encontro da intenção avançada ao Negócios em Janeiro passado, quando o diretor-geral da Vivalto Santé afirmou em entrevista que parte do crescimento ambicionado para a Lusíadas Saúde seria feito através de aquisições de pequena dimensão – clínicas, por exemplo.Hoje, a prestação de cuidados de saúde oral da Lusíadas Saúde está concentrada na região da Grande Lisboa, onde estão cinco das suas dez clínicas, sendo as restantes no Porto, Gaia, Braga, além de duas no Algarve, em Albufeira e Faro.A operação "irá contribuir para o reforço dos cuidados assegurados pelo Grupo Lusíadas Saúde noutras áreas de intervenção em que já atua, nomeadamente, na Cirurgia Oral e Implantologia, Ortodontia, Prostodontia e Dentisteria Restauradora", acrescenta a empresa.Questionada pelo Negócios, a Lusíadas Saúde não esclareceu se os atuais portadores de cartão Continente continuarão a poder usá-lo nas clínicas Dr. Well's.A aquisição está ainda sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, com uma decisão a ser esperada durante o primeiro trimestre de 2024.