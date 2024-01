Lusíadas Saúde investe 28 milhões de euros e cria 500 empregos com novo hospital em Alenquer

Leia Também Lusíadas Saúde investe 30 milhões num novo hospital em Paços de Ferreira

O Grupo Lusíadas Saúde vai investir mais de 28 milhões de euros num novo hospital no concelho de Alenquer, criado de raiz, queEm comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, o grupo adianta que o Hospital Lusíadas Campera, com uma área de 4.000 metros quadrados, tem"Iniciamos o ano com mais uma demonstração firme da nossa estratégia de expansão. O Hospital Lusíadas Campera representa uma importante aposta do Grupo Lusíadas Saúde num concelho com uma oferta de saúde ainda com um elevado potencial de desenvolvimento. Não temos dúvidas de que as novas unidades não só reforçam o Sistema Nacional de Saúde, como também reduzem as assimetrias no acesso à saúde", diz o CEO da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, citado na mesma nota. estratégia de expansão da Lusíadas Saúde contempla a abertura de unidades em novas localizações geográficas, assim como o reforço da resposta das unidades já existentes. Além do investimento em Santa Maria da Feira e em Paços de Ferreira , o grupo já anunciou a abertura, em breve, do Hospital Lusíadas Vilamoura, a aquisição do Hospital Monsanto e a compra das Clínicas Dr. Well’s A nova unidade no concelho de Alenquer, "alinhada com a evolução da medicina, uma visão holística e uma abordagem de última geração à cirurgia ambulatória", estará dotada de "equipamentos de topo de gama e integrar, entre outros serviços, 30 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório, uma sala de gastroenterologia, uma área de imagiologia e um serviço de atendimento permanente"., no Carregado, a nova unidade irá disponibilizar um "leque alargado de especialidades médicas e cirúrgicas", que vão desde medicina geral e familiar, pediatria, estomatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia, dermatologia, ortopedia, gastroenterologia, até à cirurgia geral, cardiologia, cirurgia pediátrica, estética e vascular, endocrinologia, imunoalergologia, medicina interna, neurocirurgia, neurologia, nutrição, pedopsiquiatria, pneumologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.