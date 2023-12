Lusíadas Saúde investe 30 milhões num novo hospital em Paços de Ferreira

Leia Também Lusíadas Saúde compra Hospital Monsanto por 10 milhões

A Lusíadas Saúde anunciou esta quarta-feira a expansão do grupo para a região do Tâmega e Sousa, com a abertura do Hospital Lusíadas Paços de Ferreira, num investimento inicial de cerca de 30 milhões de euros.O novo hospital privado, cuja obra vai arrancar "no início de 2024", segundo fonte oficial, é a quinta unidade hospitalar do grupo no norte do país, região onde o investimento global previsto excede 60 milhões de euros.De acordo com o comunicado, o novo hospital em Paços de Ferreira dá seguimento ao plano estratégico de expansão da Lusíadas Saúde, tendo sido já anunciada também a abertura do Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira."Esta aposta do grupo prevê a criação de cerca de 500 novos postos de trabalho, para além da criação de uma moderna e sofisticada oferta de cuidados de saúde direcionada aos cerca de 400 mil habitantes da região", pode ler-se na nota à imprensa.O Hospital Lusíadas Paços de Ferreira terá um bloco operatório com duas salas para várias especialidades cirúrgicas, 25 consultórios, sete salas de exames e uma sala de imagiologia, numa área total superior a 4.000 metros quadrados.Situado no centro comercial Ferrara Plaza, o novo hospital irá disponibilizar várias especialidades clínicas e atendimento permanente.Além do investimento na região norte, o grupo já anunciou a abertura do Hospital Lusíadas Vilamoura, a aquisição do Hospital Monsanto e as negociações para a aquisição das Clínicas Dr. Wells na rede de cuidados de medicina dentária da marca.Segundo o presidente executivo (CEO) da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, "o propósito do plano de expansão" em curso em diferentes zonas geográficas do país "vai muito mais além do crescimento do negócio"."Diversas estatísticas e estudos mostram que a atividade dos hospitais privados continua a crescer, demonstrando que os portugueses estão, assim, a procurar cada vez mais o setor privado. É, por isso, tão importante chegarmos a novas zonas do país", afirma Vasco Antunes Pereira, citado no comunicado.