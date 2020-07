Mais 328 infetados e 9 óbitos. Região de Lisboa com 77% dos novos infetados

O país tem agora 43897 casos de infeção por covid-19, segundo o último relatório da Direcção-Geral de Saúde, mais 328 do que no dia anterior, o equivalente a um acréscimo de 0,75%.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser predominante, com mais de dois terços dos novos infetados. Nas últimas 24 horas registaram-se 245 novos casos para um total de 20.527.

Todas as regiões têm novos infetados, à exceção dos Açores. Na região Centro foram comunicados 32 novos casos (total de 4.189), no Norte 25 casos (17.748), no Algarve nove casos (662), no Alentejo sete casos (527) e na Madeira um caso (93).

O número de mortes é agora de 1614, depois de nas últimas 24 horas se terem registado mais 9 óbitos. A taxa de letalidade mantém-se em redor dos 3,7%.

Face à véspera há mais 15 doentes internados. São agora 504 ou 1,15% do total. Nos cuidados intensivos estão os mesmos 73 doentes registados na véspera.

Nas últimas 24 horas há mais 245 doentes recuperados, elevando o total para 29017. Os casos ativos são agora 13266.