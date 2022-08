Marta Temido sai do Governo

Marta Temido pediu a demissão do cargo de ministra da Saúde e o primeiro-ministro aceitou. A governante considera que "deixou de ter condições para se manter no cargo", segundo uma nota do Ministério da Saúde enviada às redações.



Num comunicado do gabinete de António Costa é referido que "o primeiro-ministro recebeu o pedido de demissão da Ministra da Saúde. Respeita a sua decisão e aceita o pedido, que já comunicou ao Senhor Presidente da República".



No curto texto, Costa " agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da covid-19".



"O Governo prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses", conclui o comunicado.