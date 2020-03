Noruega adota "medidas mais restritivas de sempre em tempo de paz"

O Governo norueguês adotou as "medidas mais restritivas de sempre em tempo de paz" para tentar conter o coronavírus Covid-19.

Encerramento de escolas, museus, salas de espetáculos e restaurantes e suspensão de todos os eventos desportivos são algumas das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo norueguês para tentar conter a disseminação do coronavírus Covid-19.





"Hoje, a Noruega vai tomar as medidas mais restritivas de sempre em tempo de paz. Estas são medidas extremamente intrusivas", afirmou.



A Noruega registou o primeiro caso de Covid-19 a 26 de fevereiro e contabilizava 703 casos no balanço mais recente, incluindo uma pessoa numa plataforma petrolífera offshore.



"O objetivo é travar o vírus, embora não haja certezas de que sejamos capazes de o fazer", disse Bjoern Guldvog, diretor-geral de saúde norueguês.



Também esta quinta-feira o Banco Central da Noruega anunciou que vai conceder empréstimos de três meses aos bancos para injetar mais liquidez no setor financeiro.



A bolsa norueguesa afundou 10% esta quinta-feira e a coroa norueguesa desvalorizou 4% face ao euro.

O anúncio foi feito pela primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, em conferência de imprensa.