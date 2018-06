Nova Lei de Bases da Saúde vai prever financiamento plurianual e menor esforço das famílias

As revelações foram feitas por Maria de Belém Roseira, que está a coordenar a redacção da nova Lei de Bases da Saúde, num discurso na Convenção Nacional da Saúde, que hoje termina em Lisboa.

"Vamos prever financiamento plurianual no que se refere a investimentos em recursos humanos, infraestruturas e equipamentos (...) ", afirmou Maria de Belém, indicando que também será referido que Portugal deve aproximar-se dos países da OCDE e da União Europeia em termos de orçamento dedicado à Saúde.

Segundo a responsável, será ainda sugerido que "deve ser diminuído o esforço financeiro" que cada cidadão faz "para gozar de boa saúde".

A proposta da nova Lei de Bases da Saúde deve ser apresentada no parlamento em Setembro, tal como indicou na quinta-feira o ministro da Saúde, de forma a que possa ser aprovada em 2019, ano do 40.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde.