O que se passa com a mortalidade desde que chegou a pandemia

A mortalidade aumentou com a chegada da pandemia e tem andado nos limites do intervalo da normalidade, sem os furar. Só uma pequena parte do acréscimo de mortes face à média resultou da covid-19.

