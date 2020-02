A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou hoje que a epidemia do novo coronavírus que surgiu na China não é ainda uma pandemia.

Desde que surgiu, em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, o novo coronavírus já provocou 426 mortos e infetou mais de 20.400 pessoas.



Sylvie Briand lembrou que o berço da epidemia foi a província de Hubei. "A transmissão de homem para homem é intensa e as autoridades chinesas adotaram medidas" para limitar a propagação da doença, acrescentou



"Esperamos que, com base nessas medidas tomadas em Hubei, mas também em outros lugares em que tivemos casos, possamos parar a transmissão e livrar-nos desse vírus", sublinhou.



A responsável da OMS considerou que conter o vírus é um autêntico "desafio" devido à deslocação das populações e à facilidade de transmissão. "Não estou a dizer que é fácil, mas (...) achamos que é possível".



Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na passada quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

"Atualmente, não estamos em situação de pandemia", termo que se aplica a uma situação de disseminação global de uma doença, disse à imprensa Sylvie Briand, diretora do departamento de preparação global para os riscos infeciosos da OMS."Estamos numa fase epidémica com múltiplos surtos", acrescentou.