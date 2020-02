OMS pede 614 milhões para travar coronavírus

Tedros Gebreyesus admitiu que “675 milhões de dólares é muito dinheiro, mas é muito menos do que a conta que se terá de pagar se não se investir agora”.





O mesmo responsável também anunciou que a agência especializada das Nações Unidas enviaria primeiro equipamentos de proteção para 24 países, incluindo 500 mil máscaras e 350 mil pares de luvas e que 250 mil testes serão enviados para mais de 70 laboratórios em todo o mundo. Uma missão internacional de especialistas também se deslocará para a China “muito em breve”, adiantou.





Medidas e restrições de contenção foram estendidas hoje em toda a China e no exterior para conter a epidemia de coronavírus que já matou quase 500 pessoas. No final de janeiro, a OMS elevou a epidemia à categoria de “emergência de saúde pública de interesse internacional”.





Até ao momento, a OMS usou esse termo apenas em casos raros de epidemias que exigem uma resposta global vigorosa, incluindo a gripe suína H1N1 em 2009, o vírus Zika em 2016 e a febre Ébola, que devastou parte da população da África Ocidental de 2014 a 2016 e a República Democrática do Congo desde 2018.





A China elevou hoje para 490 mortos e mais de 24.300 infetados o balanço do surto de pneumonia.





Comércio chinês preocupado

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, convidou hoje a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, para visitar as lojas e restaurantes da comunidade. Y Ping Chow anunciou o convite em declarações à agência Lusa após um breve encontro com duas adjuntas da governante, nas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa e referiu que aguarda a marcação de uma data na próxima semana. Questionado sobre a aceitação do convite, afirmou: “Pelo menos não declinaram”. O objetivo é “acalmar um pouco” os receios de contacto com a comunidade chinesa, devido ao surto do novo coronavírus que eclodiu na China. O representante da comunidade chinesa em Portugal pediu também ajuda às autoridades portuguesa no envio de máscaras e outro material de proteção para a China, uma vez que está com dificuldades em encontrar fornecedores: “Precisamos de mais máscaras”.