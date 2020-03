Os alertas que chegam de Itália

Com mais de 12 mil infetados e 827 mortos (mais 31% do que no dia anterior), Itália é um dos países do mundo mais afetados pelo surto do coronavírus. A taxa de mortalidade da doença Covid-19 no país ronda os 6,5%, das mais altas do mundo - segundo aqueles dados, divulgados ontem ao final da tarde.