Primeira clínica de tratamento por cetamina abre portas em Portugal

A The Clinic of Change vai abrir esta semana em Lisboa. Trata-se da primeira clínica em Portugal de psicoterapia assistida por cetamina, em parceria com os líderes mundiais deste tratamento — a Awakn Life Sciences, com clínicas licenciadas em Londres, Oslo, Trondheim, Nova Iorque, Los Angeles e Toronto, mantendo protocolos de investigação científica nesta área com instituições como o Imperial College de Londres, a Universidade de Exeter do Reino Unido e o NHS (serviço nacional de saúde britânico).





A cetamina é um psicadélico que cria um estado de consciência aumentada que, quando combinada com apoio terapêutico, contraria os processos cerebrais negativos que prendem os pacientes a certos padrões de comportamento e pensamento, libertando-os para processarem emoções profundas e memórias reprimidas, atingindo assim uma mudança efetiva.





"Nas doses adequadas e com acompanhamento médico especializado, a cetamina é segura, legal, utilizada há décadas em contexto médico e utilizada em urgências hospitalares em todo o mundo como anestésico – recentemente, e com basta evidência científica, provou-se ter propriedades antidepressivas eficazes", sublinham os responsáveis da The Clinic of Change.

Para assinalar a abertura da The Clinic of Change, a primeira a seguir o protocolo Awakn na União Europeia, estará em Portugal Celia Morgan, investigadora britânica que é uma das principais especialistas em terapias com psicadélicos a nível mundial. A especialista estará amanhã, 12 de julho, na conferência "Psicoterapia Assistida por Cetamina: Uma mudança de paradigma na saúde mental que se realiza no ISPA — Instituto Universitário.

A The Clinic of Change diz, em comunicado, que "consegue responder com uma abordagem de eficácia acrescida a alguns dos maiores flagelos de saúde do século XXI: depressão, ansiedade, ‘burnout’ ou esgotamento, stress pós-traumático, distúrbios alimentares e vários tipos de adição, nomeadamente alcoolismo".