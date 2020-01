PS restringe nova taxa sobre dispositivos médicos

O PS restringiu a aplicação da contribuição extraordinária dos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde de dispositivos médicos que afinal se aplicará apenas no caso de aquisições iguais ou superiores a dois milhões de euros (e não um milhão). A alteração isentará algumas empresas, nomeadamente de "capital nacional", segundo o PS.





A contribuição incide sobre o valor total das aquisições de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico "in vitro" às entidades do SNS, deduzido do imposto sobre o valor acrescentado.