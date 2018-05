PSD pede demissão do ministro da Saúde

O Passos chamava-lhe "cortes". O Costa/Centeno chamam-lhe "cativações". Só os tontos acham que é diferente. Chamem os bois pelos nomes, cobardolas. Os chineses tomarão conta da saúde dos tugas, via Luz, Lusíadas e afins. Aguentem!

Anónimo

Há 59 minutos

GRANDE CAMPANHA A DO PSD PARA LIXAR O S.N.S E O COSTA!

REPAREM QUE APARECERAM TODAS AS DEFIÊNCIAS NA SAÚDE NESTA ALTURA!

SABE-SE QUE A MAIOR PARTE DOS MÉDICOS SÃO AFETOS OU SIMPATIZANTES DO PSD/CDS.

QUEM OS TOPAVA ERA A DRA LEONOR BELEZA QUE FOI A ÚNICA MINISTRA DA SAÚDE QUE OS CONSEGUIU ASSUSTAR, TENDO PAGO CARO POR ISSO!