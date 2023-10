Rita Sá Machado é a nova diretora-geral da Saúde

Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (

Rita Sá Machado vai ser, a partir de 1 de novembro, a nova diretora-geral da Saúde, por um período de cinco anos. A informação foi revelada esta terça-feira através de um comunicado do Ministério da Saúde.A médica, que era até agora conselheira da Organização Mundial da Saúde na área da saúde e migrações, foi nomeada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro. A médica de saúde pública irá substituir Graça Freitas, que tinha entrado para o cargo em 2017, e que esteve à frente da Direção Geral de Saúde durante o período da pandemia de covid-19.Segundo o Ministério, antes de estar em Genebra na OMS, Rita Sá Machado "foi Conselheira de Migração e Assuntos Humanitários no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Missão Permanente em Portugal, e chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde (DGS)"."Como médica, iniciou funções no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, tendo também exercido funções na área da saúde pública Direção-Geral da Saúde, na Administração Regional de Saúde do Norte e na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal)", refere o mesmo gabinete.No mesmo documento é ainda anunciado que será aberto um novo concurso para subdiretor-geral da saúde. Até lá, o cargo continuará a ser exercido, em regime de substituição, por André Peralta.Na prática, o novo diretor-geral tem agora 120 dias para apresentar um roteiro com os grandes objetivos estratégicos e específicos, bem como os indicadores e metas relevantes para monitorização da sua atividade, que terão de ser aprovados pelo membro do governo responsável pela DGS, informa a agência Lusa.O concurso para diretor-geral da saúde, foi aberto a cinco de junho pelaCresap), ou seja, seis meses depois da saída de Graça Freitas. Mas, a 20 de julho, não tendo sido encontrados três candidatos para integrar a lista final, a Cresap optou por mandar repetir o concurso ao cargo.*Com Lusa