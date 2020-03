São João instala unidade em contentores para responder ao Covid-19

O Hospital de São João, no Porto, vai aumentar a capacidade instalada para corresponder ao acréscimo de afluência e solicitações decorrentes da pandemia do coronavírus, sabe o Negócios. Estão a ser instalados contentores no exterior do São João mas só estarão prontos dentro de algum tempo.

A perspetiva de que vai aumentar o ritmo do surgimento de novos casos por infeção do novo coronavírus levou a administração do Hospital de São João, no Porto, a decidir aumentar a capacidade de resposta através da instalação de contentores no exterior do edifício para responder à pandemia do Covid-19, sabe o Negócios.





Ao que foi possível apurar, a perspetiva da administração é de que a instalação dos referidos contentores, apesar de já estar em curso, não será concluída no imediato e que deverão ser necessários alguns dias até que estejam operacionais. A Lusa adianta que são mais de uma dezena de contentores.