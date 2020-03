Coronavírus: Hospitais de Santa Maria e São João instalam tendas no exterior

O número de pessoas infetadas com o coronavírus em Portugal terá subido de 21 para 25, com quatro novos doentes no Hospital de São João, no Porto. Tendas destinam-se a isolar os pacientes suspeitos de terem contraído o Covid-19 mas não serão usadas para internamentos. Em Espanha, as autoridades anunciaram sete novos mortos, todos idosos e com patologias prévias.

Os hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e de São João, no Porto, instalaram tendas no exterior para observar os pacientes suspeitos de terem sido infetados pelo coronavírus. O objetivo é que as tendas estejam prontas a receber pessoas a partir do início da semana, caso as necessidades o justifiquem.



De acordo com a agência Lusa, o



Fonte do Hospital de São João deu a mesma garantia à Lusa: as tendas do INEM

Hospital de Santa Maria conta com três tendas cedidas pela Cruz Vermelha Portuguesa junto ao serviço de urgência do Hospital de Santa Maria para isolar casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, foi anunciado. Tal como o principal hospital do Porto, também o Santa Maria esclarece que as pessoas suspeitas de contágio pelo novo coronavírus "não ficarão internadas nestas tendas" e que as tendas não vão servir como "um hospital de campanha". "Destina-se a casos que, ao contrário do que recomendam as autoridades de saúde, se dirijam à urgência e sejam triados como potencialmente suspeitos para o novo coronavírus, necessitando de isolamento", prossegue a nota.destinam-se à avaliação inicial e decisão clínica de casos suspeitos de Covid-19, mas não ao internamento. Neste hospital, a instalação no parque de estacionamento de seis das 17 tendas arrancou no sábado. A nova estrutura disponibilizará uma área "de cerca de 2.400 metros quadrados, onde se inclui além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento da equipa e de suporte e a zona de comando da operação".



De acordo com vários meios de comunicação social, foram apurados mais quatro casos em Portugal elevando o número de pessoas com o covi-19 para 25. Segundo explica o Público, os pacientes, internados no Hospital de São João, no Porto, serão ainda sujeitos a contra-análises para confirmar os exames iniciais.





Entretanto em Espanha registaram-se nas últimas horas sete novos mortos por infeção pelo novo coronavírus, todos idosos com patologias prévias, elevando para 17 o número de vítimas mortais no país devido à epidemia, descreve a Lusa. Três dos mortos tiveram origem na Comunidade de Madrid, três no País Basco e um em Aragão, e todos tinham patologias prévias e idades compreendidas entre os 73 e os 92 anos, de acordo com a agência espanhola Efe. No total, as autoridades de Saúde espanholas registaram hoje um aumento de 159 casos de infeção por Covid-19, o que eleva o número total de casos para 589 pessoas infetadas.



Número de pessoas infetadas no mundo sobe para 105,8 mil



O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 aumentou para 105.836, das quais morreram 3.595, de acordo com um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), citado pela Lusa, com dados atualizados às 09:00 deste domingo.



Referindo fontes oficiais de vários países, a AFP acrescenta que foram registadas mais 933 infeções e 39 mortes, em comparação com o último balanço feito, às 17:00 de sábado.



Na China – excluindo os territórios de Hong Kong e Macau -, onde a epidemia do novo coronavírus começou no final de dezembro, há 80.695 pessoas contagiadas e 3.097 morreram. Foram anunciados mais 44 casos de infeção e 27 mortes entre as 17:00 de sábado e as 09:00 de hoje.

A France-Presse refere também que até às 09:00 de hoje há 25.141 (889 novos) casos confirmados de contágio pelo Covid-19 nos restantes países, incluindo 498 mortes (12 novas).



Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.134 casos, incluindo 367 novos e 48 mortes), Itália (5.883 casos, nenhum novo e 233 mortes), Irão (5.823 casos, nenhum novo e 145 mortes), França (949 casos, incluindo 233 novos e 16 mortes).



Desde as 17:00 de sábado, China, Coreia do Sul, França e Austrália registaram novas mortes, enquanto a Argentina anunciou a primeira morte relacionada com a epidemia de Covid-19.



Moldávia, Bulgária e Paraguai confirmaram os primeiros casos de contágio.