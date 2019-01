No entanto, o encontro acabou sem acordo ao final de cinco horas.Não foi possível chegar a entendimento quanto ao descongelamento das progressões na carreira (a contagem de pontos inclusive para os trabalhadores abrangidos pela subida do salário base em 2010) e o aumento do salário base dos enfermeiros, de 1.200 para 1.600 euros, disseram os presidentes da ASPE e do Sindepor, citados pela Lusa.



Sem acordo, as duas estruturas sindicais decidiram retomar a greve, que chegará a sete centos hospitalares: São João e Centro Hospitalar do Porto, Centro de Entre Douro e Vouga, Gaia/Espinho, Tondela/Viseu, Braga e Garcia de Orta.



Por sua vez, o Ministério da Saúde deu as negociações por concluídas, considerando que foram apresentadas propostas equilibradas e sustentáveis, "o mais aproximado possível às reivindicações" dos enfermeiros.



Segundo a tutela, e como noticiou o Negócios, as reivindicações por satisfazer custariam, pelo menos, 500 milhões de euros, mas as medidas com um impacto salarial para os enfermeiros rondam os 200 milhões de euros (embora grande parte seja transversal a toda a Administração Pública).

Os enfermeiros retomam esta quinta-feira, 31 de janeiro, a segunda "greve cirúrgica", uma paralisação dos blocos operatórios de hospitais públicos e que está marcada até final de fevereiro, depois de não terem chegado ontem a acordo com o Governo.O anúncio foi feito pelas duas estruturas sindicais que já tinham convocado esta greve (a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal) , para o período entre 14 de janeiro e 28 de fevereiro, mas que estava suspensa até à ronda negocial de ontem, numa posição de "boa fé", segundo os sindicatos.