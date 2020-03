A OMS declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e de inação".



Dos 78 casos confirmados, 44 situa-se na região norte, 5 na região centro, 23 na Área Metropolitana de Lisboa e 5 no Algarve. Continua a não haver casos no Alentejo e nas ilhas da Madeira e dos Açores.A maioria dos casos está na faixa etária dos 40 a 49 anos: são 21 pessoas, 11 homens e 10 mulheres. Dos 60 anos para cima há 14 casos. Com menos de 9 anos há apenas um caso.Os sintomas mais referidos são a tosse (65%), a febre (46%), as dores musculares (40%) e a cefaleia (37%).A nível mundial, a pandemia do Covid-19 já matou 4.600 pessoas e infetou mais de 125 mil De acordo com o boletim, não se registou nenhum óbito relacionado com o Covid-19 em Portugal até ao momento.O boletim revela ainda que há 5 casos importados de Espanha, 10 de Itália, 3 da Suíça e 1 da Alemanha/Áustria que continua em investigação. Estão ativas 6 cadeias de transmissão, ou seja, foi possível identificar seis indíviduos responsáveis pelos contágios.Estes dados referem-se até às 24h de 11 de março. O gráfico seguinte mostra o número de casos por data de início de sintomas (e não pela data de identificação da doença).(Notícia atualizada às 11h51 com mais informação)