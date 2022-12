Sondagem: Maioria diz que Pizarro é igual ou pior que Temido

Quase dois terços (64,4%) dos inquiridos numa sondagem da Intercampus acreditam que o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é igual ou pior governante do que a anterior ministra Marta Temido. A maioria dos inquiridos considera que os problemas no Serviço Nacional da Saúde são responsabilidade do Governo como um todo e não apenas do ministro responsável pela área da Saúde.





